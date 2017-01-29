أمير منطقة جازان يشارك أهالي جازان وزوار المنطقة الاحتفاء بفعاليات ” جازان شو “

صراحة-جيزان:شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهالي منطقة جازان وزوار المنطقة الليلة الماضية الاحتفاء بفعاليات برنامج ” جازان شو” الذي ينظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع امانة منطقة جازان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكورنيش الشمالي ، ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع جازان الفل مشتى الكل .

وأبان سموه في ختام فعاليات البرنامج أن فعاليات “جازان شو” المميزة جاءت هذا العام لتؤكد للجميع إبداع وتميز أبناء وبنات جازان معرباً عن سعادته بما شاهدته من عروض تميز في تقديمها أبناء جازان وبما تتضمنه من برامج قادرة على جذب انتباه الزوار من الأفراد والعائلات واحتواء وتنمية مواهب الشباب والأطفال ليتمكنوا من إخراج طاقاتهم الابداعية “.

وأكد سمو أمير منطقة جازان حرص الجميع على تميز المهرجان الشتوي من عام لآخر لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بتراث المنطقة وما تزخر به من مقومات جعلتها في مصاف المناطق السياحية ,موجهاً بتقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة ، وإبراز ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو لي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في مختلف المجالات راجياً العون والتوفيق من الله للقائمين على مختلف فعاليات مهرجان جازان الشتوي في عامه الحالي.

من جانبه أوضح امين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ، إن جازان شو ضم نخبةً من أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور ورسومات الثري دي مشدداً على أن دعم سمو أمير المنطقة كان وراء نجاح برنامج جازان شو ، مجدداً الدعوة لكافة أهالي وزوار المنطقة الإستمتاع فعاليات جازان شو التي تستمر لمدة ثمانية أيام على الكورنيش الشمالي.

وفي ختام الفعاليات تزينت سماء جازان بالألوان والأنوار التي رسمتها أكثر من ” 1000 ” قذيفة من الألعاب النارية التي , استوقفت مرتادي الكورنيش الشمالي لمدينة جيزان , وجذبت زوار المنطقة للكورنيش في ثاني ليالي مهرجان جازان الشتوي التاسع.