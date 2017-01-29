معرض التاجر الصغير بجازان يواصل فعالياته

صراحة-جيزان:شهدت فعالية معرض ” التاجر الصغير” الذي ينظمه القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل ” , بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان حضورا من العائلات من أهالي المنطقة وخارجها .

وتضمنت الفعالية مشاركة 16 معرضاً متنوعا ، ويتولى عملية البيع أطفال من الجنسين لا تتجاوز أعمارهم عن 12 عاماً.

وأبان المشرف على البرنامج عبد الرحمن بن عمر رفاعي، أن المشاركة مجانية للجميع وأن فكرتها تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية البيع والشراء وطريقة العمل بالمجال التجاري بأشراف أولياء أمورهم، فيما يستمر المعرض لثمانية أيام ، مشيراً إلى أن المعرض يحتوي على محال الأطفال وبضائع متنوعة ومأكولات شعبية ومواد تجميل ومستلزمات وألعاب أطفال، وأعمال يدوية، وقطع ومشغولات تراثية ،إلى جانب فعاليات مصاحبة تشتمل على العديد الفقرات الترفيهية والتوعية للمجتمع .