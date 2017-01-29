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29 يناير, 2017   2116

محاضرتان بتعاوني أحد المسارحة غدًا

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صراحة-واسكينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان محاضرتين، الأولى للرجال بعنوان ” شبابنا سواعد الوطن “، يلقيها الدكتور علي بن أحمد آل المطري بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة .
والمحاضرة الثانية للنساء، بعنوان ” الصلاة نجاتي ” تلقيها إيمان بنت فهد السعدون, بنادي الحي النسائي .
وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن برنامج فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .

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