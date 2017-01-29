محاضرتان بتعاوني أحد المسارحة غدًا

صراحة-واسكينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان محاضرتين، الأولى للرجال بعنوان ” شبابنا سواعد الوطن “، يلقيها الدكتور علي بن أحمد آل المطري بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة .

والمحاضرة الثانية للنساء، بعنوان ” الصلاة نجاتي ” تلقيها إيمان بنت فهد السعدون, بنادي الحي النسائي .

وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن برنامج فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .