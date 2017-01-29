الاتحاد الاسيوي يكلف حكاما سعوديين لإدارة بطولاته

صراحة-الرياض:كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حكام سعوديين لإدارة مباريات كاس الاتحاد الآسيوي ودوري ابطال اسيا حيث كان التكليف على النحو التالي مباريات كاس الاتحاد الاسيوي:

مباراة فريق صم وفريق المحرق بدولة سلطنة عمان يوم 21 فبراير : محمد الهويش – بدر الشمراني – هشام الرفاعي

مباراة بنغالور ايست بنغال من الهند وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند : شكري الحنفوش – خلف زيد -عبدالرحيم الشمري – خالد الطريس

مباريات دوري ابطال اسيا

أديلاند الاسترالي – الطرف الثاني لم يتحدد بعد المقامة في استراليا يوم 22 فبراير : فهد المرداسي – عبدالله الشلوي – محمد العبكري – خالد الطريس.

غامبا اوساكا – والطرف الثاني لم يتحدد بعد المباراة في دولة اليابان 7 فبراير : تركي الخضير – فهد العمري – خلف زيد