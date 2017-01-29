دوري الثانية: أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الخامسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الثقبة – الجبلين

الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الرياض – الكوكب

الملعب: ملعب نادي الرياض ( الرياض )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

العين – الشرق

الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ( الباحة )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة

الأنصار – النجمة

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 18,45