دوري الثانية: أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الخامسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الثقبة – الجبلين
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الرياض – الكوكب
الملعب: ملعب نادي الرياض ( الرياض )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
العين – الشرق
الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ( الباحة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
الأنصار – النجمة
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 18,45