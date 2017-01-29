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29 يناير, 2017   1886

دوري الثانية: أربع مباريات ضمن الجولة الخامسة عشر

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته الخامسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الثقبة – الجبلين
الملعب: ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ( الخبر )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
الرياض – الكوكب
الملعب: ملعب نادي الرياض ( الرياض )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
العين – الشرق
الملعب: استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ( الباحة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة
الأنصار – النجمة
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 18,45

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