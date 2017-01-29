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29 يناير, 2017   2530

كأس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة الثانية عشر

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثانية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفتح – القادسية
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
الخليج – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
الجيل – الفيصلي
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
الوحدة – الشباب
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة
أحد – التعاون
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً

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