كأس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة الثانية عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثانية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – القادسية
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الخليج – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الجيل – الفيصلي
الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الوحدة – الشباب
الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً
بطاقة المباراة
أحد – التعاون
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م
الوقت: 4,05 عصراً