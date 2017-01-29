كأس فيصل: خمس مباريات ضمن الجولة الثانية عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثانية عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – القادسية

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الخليج – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الجيل – الفيصلي

الملعب: رديف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الوحدة – الشباب

الملعب: ملعب نادي الوحدة ( مكة المكرمة )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – التعاون

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الأحد 29 يناير 2017 م

الوقت: 4,05 عصراً