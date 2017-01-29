الأمير سلطان بن سلمان يرعى الملتقى السنوي السابع لخريجي دول مجلس التعاون من جامعة اريزونا

صراحة-الرياض:رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الملتقى السنوي السابع لخريجي دول مجلس التعاون الخليجي من جامعة اريزونا، والذي أقيم أول أمس في المتحف الوطني بالرياض.

وأكد سموه في كلمة ألقاها أن إقامة هذا الملتقى في المتحف الوطني يعكس الوعي بأهمية ربط التطور الذي وصلت إليه دولنا بحضارات أمتنا التي تم تجسيدها في المتحف وما يحويه من قطع تبرز الحضارات المتعاقبة على أرض المملكة.

وأشار إلى أن المملكة مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في تطوير قدرات مواطنيها من خلال ابتعاثهم لأعرق الجامعات العالمية وهو ما أسهم في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، منوها إلى أن المملكة واصلت هذا المسار وطورته من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي دفع بأكثر من 200 ألف طالب وطالبة لأكثر من 30 دولة في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.

حضر الملتقى المدير التنفيذي لجامعة اريزونا وعدد من عمداء الكليات وأكثر من 120 خريجاً من دول مجلس التعاون الخليجي من جامعة اريزونا.