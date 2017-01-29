” فلكية جدة :هلال القمر الصغير ” يزين سماء السعودية … الليله

صراحة-جدة:قالت الجمعية الفلكية بجدة ان هلال قمر بداية شهر جمادى الأولى يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الاحد 29 يناير 2017 باتجاه الافق الغربي اسفل كوكبي الزهرة والمريخ وهي فرصة مناسبة للتصوير.

رؤية هلال القمر ستبدأ قبل بداية الليل حيث يرصد منخفضا نحو الافق الغربي وابزر ما يمكن ملاحظته لبضعة ليالي مقبلة ان الجزء الغير مضاء بنور الشمس من هلال القمر يتوهج بضوء خافت نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض والساقط على القمر .

وباستخدام المنظار ثنائي العينية او تلسكوب صغير يمكن اجراء مسح للخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الابعاد لتضاريس سطح القمر ، ويفضل رؤيته قبل ان يصبح ضوء القمر في قمة سطوعه

ويوم بعد يوم سيلاحظ ان هلال القمر يزداد حجمه ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة اطول بعد بداية الليل وذلك لان القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس ويتجه نحو كوكب الزهرة في قبة السماء ، ولذلك يوم غدا الاثنين 30 يناير سوف يرصد هلال القمر بالقرب من كوكب الزهرة في سماء المساء.

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الارض حول محورها من الغرب الى الشرق ، الا ان الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الارض.

وهذه الحركة تجعل القمر يقطع مسافة نحو الشرق بحوالي نصف درجة وهي تعادل قطره الظاهري وذلك في ساعه واحدة او 12 درجة نحو الشرق كل يوم بالنسبة للشمس وبالمقارنه فان القمر يقطع حوالي 13 درجة نحو الشرق كل يوم بالنسبة للنجوم .

وبشكل عام فان القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج في حوالي 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمر النجمي ، في حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس في حوالي 29.5 يوم ويسمى الشهر القمري الاقتراني.

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