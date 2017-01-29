بلدية الشوقية تواصل حملاتها الرقابية على الأماكن العامة بمكة المكرمة

صراحة-مكة المكرمة:واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها الرقابية على الحدائق والأماكن العامة والمتنزهات لتزايد الإقبال على هذه الأماكن خلال إجازة منتصف العام بهدف تحقيق مستوى عالي من الخدمات لمرتاديها .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي في هذه المواقع من خلال إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة ، لضمان سلامة مرتادي الحدائق ومتابعة كل ما يعرض فيها من أنشطة وخدمات .

وأكد أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الأيام في مختلف المواقع وعلى مدار اليوم للقضاء على الظواهر العشوائية وغير النظامية ، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات بطرق آمنة ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين والمقيمين وأطفالهم .