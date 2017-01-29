حالة الطقس: موجة باردة ونشاط في الرياح السطحية

صراحة-واس:وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية كذلك على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ويتوقع تكون الصقيع خلال أوقات الليل المتأخر على مناطق الحدود الشمالية، الجوف ،حائل ،والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ليوم الغد على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كــم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الى مائج الموج.