العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج الطبي لـ 2940 حالة مرضية في مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:قدمت العيادات التخصصية السعودية الخدمات الطبية العلاجية ل 2940 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع ال 212 .

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع 1115 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 64 مراجعًا، والعيادة النسوية 162 مراجعًا، فيما تلقى 134 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأسنان، وتعاملت عيادة الجراحة مع 43 حالة، والعظام 191 حالة. وتعاملت عيادة الجلدية مع 231 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعي عيادة الأذنية 258 حالة، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 244 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني “, وأجرى قسم المختبر 116 تحليلاً مخبريًا.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من اللاجئين السوريين بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية بالإضافة إلى المعدات المتطورة التي يتم استخدامها داخل العيادات.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره أن العيادات السعودية تقوم ومن خلال كوادرها الطبية بالسعي إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء.