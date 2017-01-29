مسؤول بمصر للطيران يقول إن الشركة تلقت طلبا بتنفيذ أمر ترامب بمنع مهاجرين

صراحة-وكالات:قال حسام حسين المسؤول بشركة مصر للطيران إن الشركة تلقت طلبا رسميا يوم الأحد بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق دخولهم البلاد من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقال حسين المسؤول عن الرحلات اليومية لمصر للطيران إلى نيويورك إن السلطات هناك أبلغت الشركة قبل ساعات بالقيود الجديدة.

وذكر أن حاملي البطاقات الخضراء من السودان واليمن والعراق وإيران وسوريا والصومال وليبيا سيمسح لهم بركوب الطائرات كما سيسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المسؤولين الحكوميين.