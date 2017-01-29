معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى يعقد اجتماعه الأول

صراحة-مكةالمكرمة:عقد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى اليوم, الاجتماع التنسيقي الأول للعناية بالتراث الطبي الإسلامي, برئاسة عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عدنان بن محمد الحارثي، وبحضور عميد كلية الطب الدكتور أنمار ناصر، ووكيل معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عبد الرحمن أبو الخيور، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمعهد .

وجرى خلال الاجتماع بحث السبل المناسبة لتوظيف التراث الطبي الإسلامي في مجالاته المختلفة بما يخدم علم الطب والخدمات الطبية في العصر الحديث.

وأوضح عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي الدكتور عدنان بن محمد الحارثي, أن الاجتماع ستتبعه اجتماعات أخرى لاحقة لاستكمال عمل البرنامج ضمن إستراتيجية المعهد في ربط التراث الإسلامي المخطوط بالتخصصات العلمية المعاصرة المختلفة، وما يحمله ذلك من محاولة توظيف هذا التراث بالاتجاهات العلمية والثقافية الحديثة .