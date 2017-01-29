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29 يناير, 2017   1909

شرطة جازان تشارك في مهرجان “جازان الفل مشتى الكل” بمعرض أمني

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صراحة-جيزان:تشارك شرطة وأفرع اﻷمن العام بمنطقة جازان في المهرجان الشتوي التاسع “جازان الفل مشتى الكل” ، بمعرض أمني يضم تجهيزات متطورة ووسائل توعوية حديثة تحكي تقنيات وارتقاء الأمن بالمنطقة والجهود المبذولة في حفظ اﻷمن ورسم البسمة على شفاه اﻷطفال والزائرين للمهرجان عبر ما يقدم لهم من الورود والهدايا.
ونوّه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية اللواء ناصر بن صالح الدويسي ، بدور الأجهزة الأمنية في السهر على راحة وسلامة زوار المهرجان وما يقدم لهم من خلال المعرض الأمني من برامج متنوعة ومسابقات وفعاليات توعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالاً ونساء وأطفالاً.

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