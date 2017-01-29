وزارة الصحة تنظم ملتقى دوليا لمناقشة أدوات تقييم مخاطر الحشود والتجمعات البشرية

صراحة-الرياض:تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية خلال خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2017م بمحافظة جدة ” المؤتمر الدولي التقني لمناقشة أدوات تقييم المخاطر ذات الصِّلة بالحشود والتجمعات البشرية ” .

وإفادة الوزارة أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 30 متخصصاً في طب الحشود من مختلف المراكز والجامعات العالمية، منها جامعة واشنطن وفليندرز الإسترالية، بالإضافة إلى خبراء من أفريقيا الجنوبية وبريطانيا وباكستان وإندونيسيا،إلى جانب متخصصين في الصحة العامة وصحة الحشود من جامعة الملك سعود وأم القرى ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وجامعة الفيصل .

وأوضحت ” الصحة “أن المؤتمر يهدف إلى وضع تصور لأدوات تقييم المخاطر للحشود والتجمعات البشرية، ونقل خبرة المملكة في عمل تقييم المخاطر والذي نفذه المركز العالمي لطب الحشود بالصحة العام الماضي