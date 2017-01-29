أمير عسير يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

ورحب سموه بالشهري متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد، منوهاً بالجهود التي يقدمها الهلال الأحمر السعودي في مختلف مناطق المملكة من إسعاف للمصابين ومباشرة الحوادث وتقديم الدورات التدريبية وتثقيف المجتمع على الإسعافات الأولية، والكثير من الخدمات الإنسانية.

وثمن مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير بدوره، دعم سمو أمير المنطقة، لأنشطة وبرامج الهيئة، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.