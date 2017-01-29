” دور رجال الأمن في تعزيز الانتماء الوطني” محاضرة ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بجازان

صراحة-واس:نفذ فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان اليوم بحضور مدير الفرع أحمد بن عيسى الحازمي، محاضرة بعنوان ” دور رجال الأمن في تعزيز الانتماء الوطني” للدكتور محمد بن أحمد الفيفي وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية.

وتطرق الدكتور الفيفي في محاضرته الموجهة لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بجازان للتعريف بمفهوم الإنتماء الوطني والمواطنة والدور المناط برجال الأمن في القيام بواجبهم الوطني في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والسعي في كل ما يعزز الانتماء الوطن لدى مختلف فئات المجتمع