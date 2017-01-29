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29 يناير, 2017   1380

مستشفى بريدة المركزي يجري أكثر من خمسة الآف عملية جراحية خلال عام

مستشفى بريدة المركزي

صراحة – محمد المحسن : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن قسم العمليات الجراحية بمستشفى بريدة المركزي أجرى 5545 عملية جراحية وذلك خلال العام الماضي 1437هـ .
ووفقاً للتقرير السنوي للمستشفى ، فقد بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1927 عملية ، فيما كان عدد المرضى المنومين في نفس العام 9220 مريضاً .
وأشار التقرير بأن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في العام الماضي شهد زيادة 25% مقارنة بالعام الذي يسبقه ، مبيناً بأن المستشفى يشهد مشاريعاً تهدف الى التركيز على الخدمات النوعية والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد التميز والجودة في أداء البرامج العلاجية المقدمة للمرضى.

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