مستشفى بريدة المركزي يجري أكثر من خمسة الآف عملية جراحية خلال عام

صراحة – محمد المحسن : أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن قسم العمليات الجراحية بمستشفى بريدة المركزي أجرى 5545 عملية جراحية وذلك خلال العام الماضي 1437هـ .

ووفقاً للتقرير السنوي للمستشفى ، فقد بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1927 عملية ، فيما كان عدد المرضى المنومين في نفس العام 9220 مريضاً .

وأشار التقرير بأن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في العام الماضي شهد زيادة 25% مقارنة بالعام الذي يسبقه ، مبيناً بأن المستشفى يشهد مشاريعاً تهدف الى التركيز على الخدمات النوعية والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق المزيد التميز والجودة في أداء البرامج العلاجية المقدمة للمرضى.