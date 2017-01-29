أطباء مستشفى الولادة والاطفال ببريدة ينجحون في إنهاء معاناة طفلة من ورم يزن ٨ كجم

صراحة – خالد الحسين : نجح الأطباء بمستشفى الولادة والاطفال بمدينة بريدة ، – بفضل من الله – في إنهاء معاناة طفلة من ورم على المبيض ، يزن قرابة ثمان كيلو جرام .

وبحسب مدير المستشفى الصيدلي حمد الشمري ، فإن الطفلة التي تبلغ من العمر ١٣ عاما كانت قد راجعت مؤخرا المستشفى وتشكو من الآم في منطقة البطن حيث قام الفريق الطبي بالمستشفى ، بإجراء الفحوصات اللازمة من اشعة فوق صوتية ورنين مغناطيسي حيث بينت الفحوصات الطبية وجود ورم يبلغ وزنه 8كلم و كان حجمه 30×30سم على المبيض ، وأشار الشمري ، بانه نظرا للحجم الكبير للورم استقر الرأي الطبي الى اجراء عملية جراحية فتح للبطن وازالة الورم مع الحفاظ على الانبوب الثاني والمبيض الثاني الذي كان طبيعيا ، حيث تكللت العملية بالنجاح ، لافتا بان الفريق المعالج حرص بان لا تؤثر العملية على حياة المريضة المستقبلية نظرا لحساسية موقع الورم وحجمه الكبير ، واكد الشكري بان المريضة غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة وعافية .مشيدا بادوار الفريق الطبي الجراحي ممثلة بالدكتور مأمون رجب ومساعده الدكتور حاتم الشربيني اللذين قاما بإجراء العملية.