بلدية الذيبية توجه ٥ إنذارات على مطاعم وبوفيهات ضمن حملتها الرقابية

صراحة – نواف العايد : قامت بلدية الذيبية مؤخراً بجولات مكثفة على المطاعم والبوفيهات في المدينة وذلك ضمن خطط البلدية في الرقابة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتزامناً مع بدء الإجازة الفصلية للمدارس.

وأوضح رئيس بلدية الذيبية المهندس محمد بن حزام الحميداني أن بلدية الذيبية قامت مؤخراً بعمل حملة مكثفة على البوفيهات الواقعة في أحياء مركز الذيبية ( أ- ب – ج ) نتج عنها رصد بعض المخالفات وتعديل بعض الاشتراطات الواجب توفرها في هذه المنشآت .

وأضاف بأنه الجولة شملت ١٠ محلات وتم توجيه ٥ إنذارات على مطاعم وبوفيهات/ مبينا أن الحملة مستمرة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.