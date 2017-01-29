بلدية حفر الباطن تنفذ 26 مشروعاً بأكثر من 400 مليون ريال

صراحة – فيصل القحطاني : كشفت بلدية حفر الباطن عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية بكلفة تتجاوز الـ 400 مليون ريال، والتي تأتي ضمن موازنة العام المالي الجاري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن الاستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان، أ ن البلدية تعمل حاليا على تنفيذ 26 مشروع تنموي وخدمي تتجاوز كلفتها الاجمالية أكثر من 400 مليون ريال، مشيراً إلى أن المشاريع تتضمن، وسفلتة مخططات المنح، إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات، سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها، وتطوير طريق الملك سعود المرحلة الثالثة، إضافة إلى إمشاء جسور وتقاطعات وإعادة تأهيل أعمدة إنارة.

ولفت إلى أن من بين المشاريع التي تنفذها البلدية إنشاء مركز حضاري، وكذلك مشاريع تحسين وتجميل مداخل البلديات، وإنشاء مبنى مركز المعلومات والحاسب الالي مع التجهيز، وتطوير المخططات السكنية، إضافة إلى مشروع لإنشاء مبنى بلدية حفر الباطن، وتطوير الاحياء القديمة، وتنفيذ وسائل السلامة المرورية، وتطوير الأسواق الشعبية وإنشاء مجسمات وتوفير جسور مشاة.

وأشار الى أن من أولويات بلدية حفر الباطن التركيز على نظافة الأحياء، ودرء أخطار السيول، وتجميل مداخل المحافظة، واستكمال سفلتة الأحياء وإنارتها وترصيفها لما فيه من بيئة صحية مهمة يحتاج إليها المواطنون، ولفت إلى أن ميزانية هذا العام جاءت متنوعة في مشاريعها تحمل مزيداً من بشائر الخير وكثيراً من مشاريع التنمية التي يتطلع إليها المواطنون, وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وهي سلسلة من مشاريع التطوير التي ستشمل بإذن الله كافة الأحياء بالمدينة لتحسين وتطوير وسفلته وإنارة وتجميل شوارع وطرق مدنية حفر الباطن, من اجل تقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان مدينة حفر الباطن وزوارها.

وأضاف بأن بلدية حفر الباطن تعمل على تنفيذ مشاريع حيوية هامة والتي تأتي لتهيئة البنى التحتية في المحافظة، وكذلك العمل على استكمال تنفيذ المشاريع السابقة وفق الجدول الزمني المعد لها، مشدداً على أن هذه المشاريع تأتي ضمن المشاريع المجدولة والتي تهدف إلى تهيئة البنى التحتية وتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحافظة، مؤكداً أن البلدية تعمل على تنفيذها بجودة عالية وفق المواصفات الفنية المعمول بها.