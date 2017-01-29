الأمير فيصل بن بندر يقلد عدداً من الضباط رتبة لواء



صراحة – محمد المحسن :قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم عدداً من الضباط رتبهم الجديد ( لواء ) بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم وهم ‏اللواء عبد العزيز بن سليمان الزمامي مساعد مدير شرطة منطقة الرياض للشؤون الأمنية واللواء عبد العزيز بن زيد المسعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق واللواء خالد بن عبد الرحمن الفدا مساعد مدير مرور منطقة الرياض واللواء ‏عبد اللطيف بن عبد الله الشثري مساعد مدير شرطة منطقة الرياض للإمداد والتموين .

ورفع الضباط المترقون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الثقة الملكية الغالية , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن ، كما أعربوا عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض , سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال .