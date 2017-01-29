“الغذاء والدواء” تجهز جناحها تمهيداً للمشاركة في فعاليات (جنادرية 31)

صراحة – خالد الحسين : أتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء تجهيز جناحها تمهيداً للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة(جنادرية 31).

وتشارك “الغذاء والدواء” للمرة السادسة في مهرجان الجنادرية، لإطلاع الزائرين على الدور الذي تؤديه لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

واطلع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي مؤخراً، على تجهيزات الجناح وما تحتويه أركانه الأربعة، التي تقدم شرحاً مختصراً عن طريقة عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويجد الزائر في الركن الأول معلومات تعريفية عن الهيئة، وطرق التواصل معها عبر التطبيقات المختلفة على الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد، فضلاً عن حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الركن الثاني المخصص لـ”الخلطات العشبية”، فيتيح للزائر التعرف على المعادن الثقيلة التي يمكن أن تتلوث بها الخلطات العشبية، ومدى خطرها على الصحة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وصمّم الركن الثالث المختص بـ”التسمم الغذائي” على شكل متجر، يدخل الزائر إليه ليتعرف على خطوات التسوق الغذائي السليم، إضافة إلى تقديم معلومات توعوية للمستهلكين عند شراء المنتجات الغذائية، وتقديم نصائح وإرشادات عن كيفية شرائها.

وفي الركن الرابع وهو “البصريات”، يطّلع الزائر على رسائل توعوية عن الطرق الصحيحة لاختيار النظارات الطبية واستخدام العدسات اللاصقة ومحاليلها، كما تعرض قطاعات الهيئة الفنية بعض العينات المخالفة مع شرح سبب مصادرتها، وتوزع منشورات توعوية وهدايا للزوار.