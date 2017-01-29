وظائف شاغرة في القاعدتين الجوية بالقطاعين الأوسط والغربي

صراحة – نواف العايد : أعلنت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية بوزارة الدفاع عن توفر وظيفتين شاغرتين بجناح الإمدادات في كلٍ من قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، وقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وأوضحت اللجنة أن الوظيفة الشاغرة في قاعدة الأمير سلطان الجوية تحت مسمى (فني إبطال مفعول متفجرات)، وسيتاح التقدّم عليها لمدة أسبوعين، من تاريخ 24/ 4/ 1438هـ وحتى 5/ 5/ 1438هـ، فيما حددت مدة التقدّم للوظيفة الشاغرة في قاعدة الملك فهد الجوية تحت مسمى (فني إدارة تموين) بأسبوع واحد من تاريخ 24/ 4/ 1438هـ وحتى 28/ 4/ 1438هـ.

وأبانت اللجنة أن استقبال الطلبات سيكون من خلال سكرتارية اللجنة، بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط في هيئة إدارة القوات الجوية، مشيرةً إلى أرقام الهواتف التي يمكن التواصل عبرها للاستفسار وهي (0114769777) تحويلة (41506 – 41296 – 41228).