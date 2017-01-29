طلاب جامعة طيبة يدشنون مواقف السيارات متعددة الأدوار

صراحة – فيصل القحطاني : دشن طلاب جامعة طيبة مواقف السيارات متعددة الأدوار وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني وعدد من المسؤولين بالجامعة أمس.

وشكر معاليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما توليه من رعاية واهتمام بالتعليم وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة الجامعات رسالتها ودورها التعليمي تجاه الطالب والمجتمع، كما شكر معاليه أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على دعمه المستمر للجامعة ومشاريعها، وأن الجامعة ستمضي في تنفيذ المشاريع وفق ما هو مخطط له، كما شكر معالي وزير التعليم د.أحمد العيسى على متابعته للجامعة للقيام بدورها التعليمي والبحثي.

وقال معاليه أثناء تدشين الطلاب لمشروع المواقف إن هذه المشاركة الطلابية تؤكد مدى اهتمام وحرص الجامعة على الطالب ومشاركته في جميع الفعاليات والأنشطة المختلفة لا سيما وأن الطالب هو المنتج الأول الذي تسعى الجامعة للرفع من مستواه وتقديم كافة الإمكانيات لتميزه وإبداعه.

وأبان معاليه أن مشروع مواقف السيارات متعددة الأدوار يستوعب حوالي 750 سيارة، وقد تم تجهيز المبنى بأحدث النظم الخاصة بالأمان ونظم الإنذار ومكافحة والحريق والرقابة والتحكم.

وأضاف معاليه أنه تجهيز المواقف بنظام إرشاد وتوجيه حديث لتحديد وإرشاد المستخدمين للأماكن الشاغرة بالمبني للوقوف بكل دور مع مراعاة الانسيابية في حركة السيارات وتوحيد اتجاهات المرور للمدخل والمخرج وذلك لخدمة الطلاب ومنسوبي الجامعة ومنع تكدس السيارات بالمواقف السطحية، كما تم تخصيص عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.