مصافي عدن تبدأ بضخ النفط عقب رفع العمال ‏لإضرابهم وتعهد الحكومة بالتفاعل مع مطالبهم

صراحة – محمد المحسن : بدأت شركة مصافي عدن بضخ 2000 طن من مادة الديزل و 2000 طن من مادة البترول إلى منشآت شركة النفط، عقب رفع عمال وموظفي الشركة الإضراب المستمر منذ أسابيع .
وأقرت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، رفع الإضراب وعودة المصفاة إلى العمل، عقب زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى مقر الشركة في عدن، ولقائه قيادة الشركة .
وقال رئيس النقابة محمد عبدالله المسيبلي إن رفع الإضراب جاء بتعهد الرئيس اليمني بالتفاعل مع مطالب العمال .
ودعا جميع الموظفين والعمال إلى مباشرة أعمالهم ورفع وتيرة العمل لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المصفاة .