مصافي عدن تبدأ بضخ النفط عقب رفع العمال ‏لإضرابهم وتعهد الحكومة بالتفاعل مع مطالبهم

صراحة – محمد المحسن : بدأت شركة مصافي عدن بضخ 2000 طن من مادة ‏الديزل و 2000 طن من مادة البترول إلى منشآت ‏شركة النفط، عقب رفع عمال وموظفي الشركة ‏الإضراب المستمر منذ أسابيع .

وأقرت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، رفع ‏الإضراب وعودة المصفاة إلى العمل، عقب ‏زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى مقر ‏الشركة في عدن، ولقائه قيادة الشركة .

وقال رئيس النقابة محمد عبدالله المسيبلي إن رفع ‏الإضراب جاء بتعهد الرئيس اليمني بالتفاعل مع ‏مطالب العمال .

ودعا جميع الموظفين والعمال إلى مباشرة ‏أعمالهم ورفع وتيرة العمل لما تقتضيه المصلحة ‏الوطنية العليا ومصلحة المصفاة .