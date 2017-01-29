بمشاركة 22 جنسية ..مكافحة المخدرات تطلق ماراثون للدراجات الهوائية

صراحة _ نايف الزهراني : ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار “كيف نكون قدوة” اطلقت امس الأول مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية ضمن مبادرة صديق الوقاية وبمشاركة نحو 230 دراج من 22 جنسية بالتعاون مع فريق (دراج جدة ) .

وأوضح المقدم ناصر الزهراني مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية المشرف على تنفيذ مبادرة صديق الوقاية بأن هذه الفعالية (ماراثون الدراجات الهوائية) هي احد برامج صديق الوقاية والتي تسعى مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من خلالها الى ايجاد القدوة المؤثرة ومنح الشباب المساهمة في صناعة التوعية عن طريق العمل التطوعي بإستغلال الألعاب الرياضية والهوايات والمسابقات والمشاركة الجماعية في تعزيز وتفعيل دور الجانب التوعوي لوقاية المجتمع من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها .

وذكر الزهراتي أن هذه الفعالية شارك بها 230 شخص من فئات عمرية مختلفة بلغ اكبر مشارك 68 سنة واصغر مشارك 6 سنوات وشارك في هذه الفعالية شباب من جنسيات محتلفة بلغ عدد الجنسيات 22 جنسية فقد شارك معنا من امريكا والسويد وايرلاندا والصين والامارات والهند والسودان ومصر واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والجزائر والمغرب والعراق وارتيريا والفلبين واندونيسيا والصومال وتشاد وباكستان كان الجميع يحمل شعار (كيف نكون قدوة) .

وذكر المقدم الزهراني بأن البرنامج القادم سوف يستهدف الفتيات وهي مسابقة في الرسم تحت شعار (هذه بصمتي) بتاريخ 1438/05/15 ستشارك بها طالبات الجامعات والكليات والمدارس بمرحلتي المتوسطة والثانوي داعياَ الجميع الى المشاركة ووضع بصمة في (كيف نكون قدوة) .

وقد بدأ الماراثون من مسجد الملك فهد على الكورنيش بتجاه الجنوب وكان يصاحب هذا الماراثون في السماء الطائرات الشراعية من فريق سماء الغربية للطيران والذي حلق فوقهم حتى وصولهم الى خط النهاية بجانب مسجد الرحمة وكان يحمل جميع المشاركين تيشيرتات تجمل شعار ( كيف نكون قدوة) وشعار ( مبادرة صديق الوقاية ) وكذلك الطائرات الشراعية كانت تحمل هذه شعارات هذه الفعالية .

وقد صاحب هذه الفعالية معرض توعوي بأضرار المخدرات تم تجهيزه في نهاية المسيرة وزاره مرتادي الكورنيش والمشاركون في هذه الفعالية واحتوت اركانه على لوحات توعوية وارشادية بالعلامات الدالة على المتعاطين وكيفية التعامل معهم وكيفية مساعدتهم في التخلص من هذا الداء ، كما احتوى المعرض على المواد المخدرة الحية ووسائل التهريب التي ضبطها رجال الأمن لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة هذه السموم وقد تم تكريم جميع المشاركين وتوزيع الهدايا والجوائز لزوار المعرض .