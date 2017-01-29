كأس فيصل: فوز القادسية وأحد وثلاث تعادلات

صراحة – فيصل القحطاني :أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الجيل – الفيصلي ( 1 – 1 )

الخليج – الاتحاد ( 2 – 2 )

الفتح – القادسية ( 0 – 1 )

أحد – التعاون ( 2 – 1 )

الوحدة – الشباب ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – القادسية ( 23 نقطة )

2 – الهلال ( 22 نقطة )

3 – النصر ( 21 نقطة )

4 – الشباب ( 20 نقطة )

5 – الفتح ( 19 نقطة )

6 – الأهلي ( 18 نقطة )

7 – الجيل ( 18 نقطة )

8 – أحد ( 16 نقطة )

9 – الاتحاد ( 14 نقطة )

10 – الخليج ( 12 نقطة )

11 – الفيصلي ( 11 نقطة )

12 – الوحدة ( 8 نقاط )

13 – التعاون ( 7 نقاط )

14 – هجر ( 5 نقاط )