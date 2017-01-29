كأس فيصل: فوز القادسية وأحد وثلاث تعادلات

صراحة – فيصل القحطاني :أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الجيل – الفيصلي ( 1 – 1 )
الخليج – الاتحاد ( 2 – 2 )
الفتح – القادسية ( 0 – 1 )
أحد – التعاون ( 2 – 1 )
الوحدة – الشباب ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – القادسية ( 23 نقطة )
2 – الهلال ( 22 نقطة )
3 – النصر ( 21 نقطة )
4 – الشباب ( 20 نقطة )
5 – الفتح ( 19 نقطة )
6 – الأهلي ( 18 نقطة )
7 – الجيل ( 18 نقطة )
8 – أحد ( 16 نقطة )
9 – الاتحاد ( 14 نقطة )
10 – الخليج ( 12 نقطة )
11 – الفيصلي ( 11 نقطة )
12 – الوحدة ( 8 نقاط )
13 – التعاون ( 7 نقاط )
14 – هجر ( 5 نقاط )