هيئة الأمر بالمعروف تشارك بمعرض توعوي في مهرجان جازان الشتوي

صراحة – خالد الحسين : يقدم جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان في مهرجان جازان الشتوي التاسع برامج توعوية في ” الأمن الفكري ” , وكذلك برنامج ” شموخ ” لتوعية المجتمع من خطر الابتزاز وخطر استخدام وسائل التقنية الحديثة ، وبرنامج ” ثبات ” للمرابطين بالحد الجنوبي ، وغيرها من البرامج التي تأتي ضمن توعية أفراد المجتمع وزوار المهرجان .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة أحمد بن علي العبدلي أن مشاركة الفرع خلال المهرجان الشتوي تشمل العديد من المواقع وخاصة الخيمة الدعوية التي تضم جناح الهيئة الذي يحوي عدداً من المطبوعات والهدايا توزع على زوار المعرض خلال فترة المهرجان .

ودعا زوار المهرجان إلى زيارة جناح الهيئة والاستزادة من برامجه التوعوية والاطلاع على محتوياته .