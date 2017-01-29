“الطيران المدني” تقرر إيقاف نشاط جميع أندية الطيران الرياضي

صراحة – محمد المحسن : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها قررت إيقاف جميع أنشطة أندية الطيران الرياضي وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة ، إلى حين استيفائها المتطلبات النظامية والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.

وقالت الهيئة في بيانٍ أصدرته اليوم :” إنها استندت في قرار الإيقاف إلى المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية، نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح الهيئة ذات العلاقة بسلامة الطيران، إضافة إلى الفقرة 199 (CC) من الجزء 199 الخاصة بأندية الطيران، التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة اقصاها 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016م