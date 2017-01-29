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29 يناير, 2017   2576

وزارة الدفاع الأميركية تعلن مقتل أحد عناصر ‏الجيش وإصابة ثلاثة آخرين في عملية ” يكلا” باليمن

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صراحة – واس: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقتل أحد ‏عناصر الجيش في العملية التي نفذها اليوم في بلدة ‏يكلا بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏
وقالت في بيان اليوم، أن جنديا أمريكياً قتل ‏وأصيب ثلاثة آخرون في عملية إنزال استهدفت موقعاً ‏لتنظيم القاعدة في اليمن.‏
وأوضح البيان، أن جندياً آخر أصيب عندما اضطرت ‏مروحية إلى الهبوط اضطرارياً في موقع ثان في نفس ‏المنطقة، مشيراً إلى أن القوة المنفذة للعملية دمرت ‏المروحية عمداً بعد أن فشلت في الإقلاع.‏
وأفاد بأن 14 عنصراً من مسلحي القاعدة قتلوا ‏في العملية، فيما حصل الجيش الأميركي على ‏معلومات مهمة تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية ‏مستقبلية.‏

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