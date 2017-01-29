وزارة الدفاع الأميركية تعلن مقتل أحد عناصر ‏الجيش وإصابة ثلاثة آخرين في عملية ” يكلا” باليمن

صراحة – واس: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقتل أحد عناصر الجيش في العملية التي نفذها اليوم في بلدة يكلا بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت في بيان اليوم، أن جنديا أمريكياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون في عملية إنزال استهدفت موقعاً لتنظيم القاعدة في اليمن.
وأوضح البيان، أن جندياً آخر أصيب عندما اضطرت مروحية إلى الهبوط اضطرارياً في موقع ثان في نفس المنطقة، مشيراً إلى أن القوة المنفذة للعملية دمرت المروحية عمداً بعد أن فشلت في الإقلاع.
وأفاد بأن 14 عنصراً من مسلحي القاعدة قتلوا في العملية، فيما حصل الجيش الأميركي على معلومات مهمة تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية مستقبلية.