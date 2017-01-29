تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. جدة تستضيف المنتدى الدولي للبيئة الخليجي

صراحة – واس: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الفترة من 7 إلى 9 رجب القادم، المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي تحت عنوان (نقل التكنولوجيا البيئية) وذلك في محافظة جدة.

ورفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا المنتدى الذي يعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تأتي في إطار دعمه الكريم – حفظه الله – المستمر في كل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها ودعم خطط التنمية المستدامة في المملكة, ما يجسد اهتمامه – أيده الله – ودعمه المتواصل للعمل البيئي لغرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى جميع القطاعات وأفراد المجتمع.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أن المنتدى يتناول قضايا بيئية مختلفة في جميع مجالات التكنولوجيا البيئية وكفاءة الطاقة وبرامج المحافظة عليها، بمشاركة مسؤولين في وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي, والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولي وأكثر من 200 خبير محلي وعالمي .

كما يشارك في المعرض الذي يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع, أكثر من 60 عارضاً من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، إضافة إلى القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية.