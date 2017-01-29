جائزة السنوسي الشعرية تحتفي بالفائز بها لهذا العام

صراحة – محمد المحسن ‘ احتفت جائزة السنوسي الشعرية بمنطقة جازان أمس ، بالنسخة الخامسة من الجائزة في موسمها الحالي بفوز المجموعة الشعرية “عائدٌ من أبيه ” للشاعر السعودي صالح زمانان ، بحضور أمين عام مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول كبيسي , وعدد من الشعراء والمثقفين من داخل المنطقة وخارجها , وذلك بفندق هوليدي جازان .

وأوضح المشرف على الجائزة محمد بن إبراهيم يعقوب , أن الجائزة شهدت خلال العام الحالي منافسة 62 مجموعة شعرية من 13 دولة عربية ومشاركات من المملكة ، مهنئاً الشاعر الفائز بالجائزة , معرباً عن تقديره للمتعاونين مع الجائزة التي يرعاها مجلس التنمية السياحي بالمنطقة .

من جهته نوه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني , بالقيمة الأدبية لجائزة السنوسي الشعرية التي حظيت باهتمام كبير من شعراء مختلف الدول العربية، مفيداً أن جائزة السنوسي علامة فارقة في الجوائز العربية والوطنية .

وفي ختام الحفل قام أمين عام مجلس التنمية السياحي بجازان بتكريم الشاعر صالح زمانان ، إضافة إلى تكريم الشعراء المتميزين والمتعاونين مع الجائزة .