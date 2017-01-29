يوفنتوس يبتعد في صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على ساسوولو

صراحة – خالد الحسين : ابتعد فريق يوفنتوس بطل المواسم الخمسة الماضية بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ساسوولو بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ22 من المسابقة .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة، موسعا الفارق مع روما الثاني إلى أربع نقاط الذي خسر من سمبدوريا بنتيجة 2-3 وقد يخسر المركز الثاني لمصلحة نابولي الثالث (44 نقطة) في حال فوز الأخير على باليرمو لاحقا في ختام الجولة .

وتغلب فريق اودينيزي على ميلان بهدفين مقابل هدف ، ورفع اودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز السابع .

وفاز فيورنتينا على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما حقق كروتوني فوزا كبيرا على ضيفه امبولي بأربعة أهداف مقابل هدف ، وتعادل كالياري مع ضيفه بولونيا بهدف لكل منهما ، كما تعادل تورينو مع ضيفه اتلانتا بهدف لهدف .