نجاة مسؤول بسفارة فلسطين في لبنان من محاولة اغتيال

صراحة – وكالات : تعرض مسؤول الأمن في السفارة الفلسطينية لدى لبنان، العميد إسماعيل شروف، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، لمحاولة اغتيال أثناء عبوره في سيارته بالقرب من مبنى مصرف لبنان في صيدا.

وأوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن سيارة شروف تعرضت لوابل من الرصاص، اخترقت إحداها زجاج السيارة وأدت إلى إصابته بجرح طفيف.

وأضافت الوكالة أن العميد الفلسطيني نقل إلى أحد مستشفيات صيدا، فيما طلبت السفارة الفلسطينية نقله إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية.

يذكر أن مدينة صيدا تحتضن أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان اسمه “عين الحلوة” ويقيم فيه حوالي 85 ألف شخص.

وقد شهد المخيم، في وقت سابق، سلسلة من محاولات اغتيال مسؤولين أمنيين فلسطينيين نفذها عناصر من تنظيم “جند الشام” الذي يسعى إلى السيطرة على المخيم بدلا من حركة “فتح”.

وتشهد الأوضاع في “عين الحلوة”، الذي يختبئ فيه، حسب معلومات المخابرات اللبنانية، عناصر من خلايا محلية لتنظيم “داعش”، تصعيدا في حدة توترها، لا سيما بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في المخيم مؤخرا.