جامعة القصيم تقدم ثمانية أندية طلابية لزوار مهرجان “ربيع بريدة “

صراحة – نواف العايد : شارك جامعة القصيم للسنة الخامسة على التوالي في مهرجان “ربيع بريدة” لعام 1438هـ من خلال معرض يضم ثمانية أندية طلابية من كليات الجامعة ، تقدم أكثر من 40 برنامجاً ما بين صحية وتثقيفية وتوعوية لزوار المهرجان .

وتشمل المشاركات عدة فعاليات منها ما يقدمه النادي الطلابي بكلية الطب والمتمثلة في 6 خدمات للزوار، تشمل قياس ضغط الدم، و قياس مستوى سكر الدم، وقياس الطول والوزن وحساب كتلة الجسم، والتثقيف عن أمراض العيون، و أمراض الغدة الدرقية، في حين يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم معلومات عن كيمياء المنظفات وتفاعلاتها، والطرق الصحيحة للتعامل معها، ويقدم كذلك فوائد علمية وتثقيفية للزوار ، بما يجريه من تجارب كيميائية وفيزيائية.

كما يشارك النادي الطلابي بكلية الصيدلة في 5 برامج توعوية عن الأمراض المزمنة والأمان الدوائي والطرق الصحيحة لحفظ الأدوية واستخداماتها، و الخلطات العشبية وآثارها وتفاعلها مع الأدوية الطبية، وأضرار التدخين والسموم، بالإضافة إلى مشاركة النادي الطلابي بكلية طب الأسنان بتقديم 5 برامج هي “صحتنا في أسناننا” و”كيف تعتني بصحة الفم والأسنان”، و”إرشادات لصحة الفم والأسنان” و”ابتسامة جذابة”.

بدوره يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية 5 برامج متخصصة تشمل قياس حدة البصر، وسلامة العين، وكشف عن الأخطاء الانكسارية للعين، وقياس ضغط العين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات بجهاز الأمواج فوق الصوتية للكلى والكبد والطحال، وتحديد فصيلة الدم، وأهميتها في الزواج والحمل و الولادة، وكذلك يشارك النادي الطلابي بكلية الزراعة بتقديم 5 برامج تشمل محنطات عن آفات النخيل ومنحل متكامل و تقدير نسبة الدهون مع قياس الطول ومشتل عن نباتات الزينة وأنواع ثمار النخيل.

كما يقدم النادي الطلابي بكلية المجتمع ببريدة 5 برامج متنوعة تتكون من دورات تدريبية للزوار تشمل المهارات الأساسية في الحاسب والإنترنت، والتطبيقات التعليمية على الهواتف الذكية، وأسس نظم قواعد البيانات، وإدارة الموارد البشرية وعلم الجودة ، فيما يقدم النادي الطلابي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية برنامجين تُعنى بالاستشارات الشرعية و الحقوقية.