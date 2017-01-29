دوري الثانية: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية وجاءت نتائجها كالتالي:

الثقبة – الجبلين ( 0 – 1 )

الرياض – الكوكب ( 1 – 4 )

العين – الشرق ( 2 – 1 )

الأنصار – النجمة ( 3 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

1 – المجزل ( 28 نقطة )

2 – جدة ( 28 نقطة )

3 – حطين ( 24 نقطة )

4 – الدرعية ( 23 نقطة )

5 – المزاحمية ( 22 نقطة )

6 – الصقور ( 16 نقطة )

7 – الصفا ( 16 نقطة )

8 – أبها ( 16 نقطة )

9 – الوشم ( 15 نقطة )

10 – الترجي ( 15 نقطة )

المجموعة الثانية :

1 – الأنصار ( 25 نقطة )

2 – العين ( 24 نقطة )

3 – الكوكب ( 24 نقطة )

4 – الجبلين ( 23 نقطة )

5 – الشرق ( 19 نقطة )

6 – البدائع ( 18 نقطة )

7 – النجمة ( 18 نقطة )

8 – سدوس ( 17 نقطة )

9 – الرياض ( 17 نقطة )

10 – الثقبة ( 15 نقطة )