وزير تركي يحث ألمانيا على رفض طلبات لجوء من عسكريين أتراك

صراحة – وكالات: نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن وزير الدفاع التركي فكري إشيق قوله يوم الأحد إن على السلطات الأمريكية رفض طلبات لجوء تقدم بها نحو 40 عسكريا تركيا سابقا تشتبه أنقرة بأن لهم صلة بمحاولة انقلاب عسكري وقعت في يوليو تموز.

وقال إشيق أيضا إن عدم رفض طلبات لجوء كتلك قد يضر بالعلاقات بين ألمانيا وتركيا وفقا لما ذكرته الوكالة.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم السبت أن نحو 40 عسكريا تركيا أغلبهم من رتب عليا عملوا في منشآت تابعة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا طلبوا اللجوء. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية تقدم عسكريين أتراك بطلبات لجوء دون الإفصاح عن عددهم.

ونقلت الأناضول عن إشيق قوله “نتوقع من ألمانيا إنها لن تقبل أبدا طلبات لجوء كتلك.”

وقال إنه سيثير الأمر مع نظيره الألماني في مؤتمر أمني لحلف الأطلسي يعقد الشهر المقبل وإن قبول طلبات اللجوء سيؤثر على العلاقات بين البلدين.

وقال إشيق إن هؤلاء العسكريين تقدموا بطلبات اللجوء بعد طردهم من الخدمة في الجيش عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو تموز.

وتعرض أكثر من مئة ألف شخص للطرد من أعمالهم أو الوقف عن العمل من الشرطة والجيش والدوائر المدنية والقطاع الخاص للاشتباه في دعمهم لرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب. كما يقبع نحو 40 ألفا في السجون في انتظار المحاكمة.