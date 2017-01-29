الجامعة العربية تنتقد القيود الأمريكية بمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

صراحة – وكالات : أعربت الجامعة العربية يوم الأحد في بيان عن قلقها من القيود التي أعلنتها أمريكا بمنع مواطني عدة دول عربية من دخول أراضيها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضا دخول مواطنين من سوريا وست دول عربية وإسلامية أخرى هي ليبيا والعراق واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يوما.

ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها “لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي.”

وأثار القرار غضب جماعات الحقوق المدنية والدينية ونشطاء وساسة ديمقراطيين تعهدوا بالطعن على الأمر.