تفكيك خلية إرهابية فى المغرب

صراحة – وكالات : كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، عن معلومات خطيرة بخصوص الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بالجديدة، بعد مواجهات بالرصاص في حي الصفا.

وأكد المكتب، في مؤتمر صحافي عقده مديره عبد الحق الخيام، أن محجوزات الخلية تحتوي على رشاش يدوي وسبعة مسدسات ومبلغ مالي بقيمة 45 ألف درهم، بالإضافة إلى كتابات جهادية وحوالات مالية لفائدة العقل المدبر للخلية المدعو (ي.م.ح)، وجوازي سفر ومواد كيميائية لصناعة المتفجرات وحزامين ناسفين.

وبين المسؤول المغربي أن شحنة الأسلحة دخلت عبر الحدود الجزائرية المغربية، مضيفا أن مصدرها تنظيم “داعش” في ليبيا.

وقال الخيام إنه وبناء على معلومات دقيقة تم تفكيك خلية خطيرة، سمت نفسها فرع تنظيم “داعش” بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المغربية اعتقلت عناصر الخلية التي أعلنت ولاءها لـ”داعش” في كل من الجديدة وتازة والكارة وبلعوان ودوار معط الله ودائرة واد آمليل بإقليم تازة.

وأضاف عبد الحق الخيام أن الخلية تتكون من 7 أشخاص، مشيرا إلى أن زعيم الخلية كانت له علاقة مع شخص ينشط في “جند الخلافة” بالجزائر.

وبحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية فأن الخلية كانت تريد استهداف شخصيات سياسية وعمومية وممثليات دبلوماسية ومواقع سياحية في المملكة.