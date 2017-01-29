هامون يفوز بفارق كبير على فالس في الانتخابات الفرنسية

صراحة – وكالات : أكدت مصادر فرنسية مقربة من المرشح بونوا هامون فوز مرشحهم هامون بفارق كبير على رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، في الانتخابات التمهيدية لمرشحي أحزاب اليسار في فرنسا.

وأدلى الناخبون الفرنسيون، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بأصواتهم في انتخابات تمهيدية تجرى في مختلف أنحاء البلاد، لاختيار من سيكون مرشح الاشتراكيين لمنصب الرئيس الفرنسي.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية بين وزير التعليم السابق بنوا هامون (49 عاما) ورئيس الوزراء السابق، مانويل فالس (54 عاما).

وكان المرشحان قد جاءا في الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي جرت الأسبوع الماضي، للتصويت على مرشح اليسار، والتي قلصت عدد المرشحين من سبعة إلى اثنين.

وسيواجه الفائز اليساري كلا من فرنسوا فيون من الحزب “الجمهوري المحافظ” ومارين لوبان من حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف، وآخرين، في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على جولتين، والمقررة في 23 أبريل/نيسان والسابع من مايو/آيار 2017.

وكان بنوا هامون، وهو برلماني أوروبي ووزير تعليم سابق، قد تصدر في الجولة الأولى التصويت الذي جرى الأسبوع الماضي بحصوله على نسبة بلغت حوالي 36 بالمئة.

من جهته اقترح بنوا هامون (49 عاما) على الفرنسيين مستقبلا مثاليا مغايرا للنظام القديم.

ويجذب هامون، الذي تقدم في الحملة وأصبح الأوفر حظا، الناخبين برؤيته المبتكرة بعد أن عبر 60% منهم بأنه مقنع، بحسب استطلاع للرأي العام الفرنسي.

وخلال الانتخابات التمهيدية نجح وزير التعليم السابق، في وضع مقترحاته صلب النقاشات، خصوصا اقتراح الحد الأدنى للأجر بـ750 يورو، من دون أن يكشف بوضوح مصدر تمويله.