نائب الرئيس اليمني يدعو عناصر الأمن في صف الانقلابيين إلى الالتحاق بالجيش الوطني

صراحة – واس : دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، من بقي من عناصر القوات المسلحة والأمن في بلاده في صف الانقلابيين، إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني والتوحد ضد العصابات التي تخدم المشروع الإيراني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق الأحمر، أكد في تصريح له اليوم اهتمام القيادة السياسية بجمبع عناصر الجيش والأمن التي تعلن انشقاقها عن المليشيات وتأييدها للشرعية، مشيرًا إلى أنه مُرحب بهم مع إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
واستهجن نائب الرئيس اليمني، ممارسات مليشيات الحوثي بإقدامها على اعتقال اثنين من ضباط قوات الإحتياط في صنعاء بتهمة الخيانة.
وأشار إلى أن ممارسات الميليشيا ضد قيادات قوات الاحتياط وسجنها وإقصائها لعدد من قياداته ومنتسبيه دون وجود من يدافع عنهم دلالة واضحة على أن الميليشيات تعمل كعصابة واحدة وتهدف إلى إذلال وإهانة أبناء القوات المسلحة والأمن حتى ممن تورط في مساندتهم متذرعة بتهم متعددة تلفقها عليهم كالخيانة والتآمر التي لا يوجد في قاموس ميليشيا الحوثي سواها.