مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في هجوم شنه انفصاليون

صراحة – وكالات : قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة جنود قتلوا عندما هاجم انفصاليون موالون لروسيا مواقع للحكومة في أفدييفكا يوم الأحد مما تسبب في قطع إمدادات الكهرباء عن المدينة الواقعة على خطوط القتال الأمامية في الشرق.

وفشل اتفاق مينسك للسلام الذي أبرم قبل عامين في وقف القتال في شرق أوكرانيا فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود وقف إطلاق النار بصورة شبه يومية.

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن القوات صدت هجوما شنه الانفصاليون في الساعات الأولى من الصباح لاقتحام مواقع في المنطقة الصناعية في أفدييفكا.

وقال في إفادة صحفية “الموقف لا يزال متوترا جدا. العدو يواصل إطلاق نيران المدفعية وقذائف المورتر على مواقعنا على الرغم من أننا لسنا في حالة هجوم حاليا. القوات الأوكرانية على طول جبهة القتال في حالة تأهب أكبر.”

من جانبهم قال مسؤولون من الانفصاليين إن القوات الأوكرانية قصفت مواقعهم بنيران دبابات ومدفعية أكثر من 900 مرة قرب أفدييفكا.

وذكر موقع تابع للانفصاليين على الإنترنت أن مقاتلا من صفوفهم قتل وأصيب آخر.