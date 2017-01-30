مسئولان أمريكيان يتوقعان تزايد الإرهابيين بسبب ترامب

صراحة – وكالات : قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريان جون مكين وليندساي جراهام يوم الأحد إن الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف دخول اللاجئين ومواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة قد يساعد في تجنيد إرهابيين أكثر من مساعدته في تحسين الأمن الأمريكي.

وقال الاثنان في بيان “نخشى في نهاية المطاف أن يصبح هذا الأمر إيذاء ذاتيا متعمدا في الحرب ضد الإرهاب.”

وأضافا أنه يجب على الولايات المتحدة عدم منع حاملي البطاقة الخضراء “من العودة إلى البلد الذي يصفونه بأنه وطنهم.

“هذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة سواء مقصودة أم غير ذلك بأن أمريكا لا تريد أن يأتي مسلمون إلى بلدنا. وهذا هو سبب تخوفنا من احتمال أن يساعد هذا الأمر التنفيذي على تجنيد إرهابيين أكثر من تحسين أمننا.”