مصرع خمسة أشخاص فى هجوم مسلح على مسجد فى كندا

صراحة – واس : قال مسؤول مسجد في مدينة كيبيك الكندية، يدعى محمد يانجوي صباح اليوم، إن خمسة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلحون النار في المسجد أثناء صلاة العشاء.

وأضاف يانجوي -الذي لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة- أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء. ولم يعرف عدد المصابين، قائلاً إنهم نقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة. وفي وقت سابق أفاد شاهد، أن نحو ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على 40 شخصًا داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

من جهته ذكر المتحدث باسم الشرطة اتيان دويون، بأن شخصين اعتقلا بعد إطلاق النار على المسجد، مؤكدًا سقوط قتلى ومصابين، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام، ومكتفيًا بالقول إن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي.