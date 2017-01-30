تدشين وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الزلفي

صراحة – محمد المحسن : دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري وحدة الكشف المبكر لسرطان الثدي ( الماموجرام )بمستشفى الزلفي العام .

وأكد الدوسري خلال إفتتاح الوحدة بأن هذه المشاريع تأتي ضمن الخطط التطويرية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمريض.

من جانبه اوضح مدير مستشفى الزلفي الاخصائي عبدالله الفهد أن وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الماموجرام تقوم بإجراء الكشف عن وجود أي أورام في الصدر قبل إمكانية كشفها من قبل الأخصائي الطبي بفترة طويلة. ودعى السيدات الاتي بغلنا سن الأربعين ومافوق بسرعة الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أن نسبة النجاة منه في مراحلها المبكرة تصل إلى 90% .

كما عبر عن بالغ شكرة لوزارة الصحة مثمنا جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات الطبية في المحافظة والتي تساهم في تقديم افضل الخدمة الطبية للمواطن والمقيم من خلال تحقيق الأهداف في دفع عجلة التقدم في القطاع الصحي بالمحافظة .