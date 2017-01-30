خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

صراحة – واس : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، كما تم بحث الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بين البلدين وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما، كما جرى التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد تطابقت وجهات نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها خلال الاتصال، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تأييده و دعمه لإقامة مناطق آمنة في سورية.

واتفق القائدان على استمرار التشاور بينهما لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين و حيال قضايا المنطقة.

كما أثنى فخامة الرئيس الأمريكي على رؤية المملكة 2030 وأبدى دعمه لها.

وقدم خادم الحرمين الشريفين دعوته لفخامة الرئيس الأمريكي لزيارة المملكة العربية السعودية، كما قدم فخامة الرئيس الأمريكي دعوته لخادم الحرمين الشريفين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتفق القائدان على جدولة الزيارات في الفترة القادمة ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر يوازي عمق العلاقات التاريخية بينهما.