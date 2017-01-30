تعاونى أحد المسارحة ينظم محاضرتين غدًا

صراحة – جازان : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً محاضرتين ، الأولى للرجال بعنوان ” شبابنا نشأ في طاعة الله ” يلقيها عبدالعزيز بن علي خواجي , بمقر البرنامج والمقام بالحديقة الشمالية بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة .

والمحاضرة الثانية للنساء بعنوان ” سعادتي في صحبتي ” تلقيها شفاء بنت موسى حكمي , وذلك بمقر نادي الحي النسائي .

وتأتي المحاضرتان اللتان ستقام بعد صلاة العشاء ضمن فعاليات البرنامج الدعوي والثقافي الثالث ” وطننا .. أمانة ” الذي ينظمه المكتب خلال العام الحالي .