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30 يناير, 2017   2185

دوري الناشئين : خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته العاشرة تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
الفتح – القادسية
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة
هجر – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة
الهلال – الشباب
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الرائد – النصر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة
التعاون – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي الأمل ( البكيرية )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

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