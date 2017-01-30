دوري الناشئين : خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته العاشرة تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – القادسية
الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الاتحاد
الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الشباب
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – النصر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي الأمل ( البكيرية )
اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً