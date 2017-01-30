دوري الناشئين : خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة

صراحة-الرياض:ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته العاشرة تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – القادسية

الملعب: ملعب نادي الفتح ( الأحساء )

اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

هجر – الاتحاد

الملعب: ملعب نادي هجر ( الأحساء )

اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الشباب

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – النصر

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – الاتفاق

الملعب: ملعب نادي الأمل ( البكيرية )

اليوم: الأثنين 30 يناير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً