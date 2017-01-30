غرفة المدينة المنورة تحصل على شهادة التميز للمسئولية الاجتماعية

صراحة-المدينةالمنورة:حصلت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على درع التميز وشهادة التميز للمسئولية الاجتماعية خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشر للعام 2017م التي نظمتها المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية في دبي بدولة الإمارات المتحدة .

وأوضح رئيس غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر، أن الجائزة التي حصلت عليها غرفة المدينة تعد من الجوائز الرفيعة في هذا المجال التي تمنح لمؤسسة واحدة كل عام على مستوى الوطن العربي يتم اختيارها بعناية وفقا لآليات وشروط ومعاير محددة ، تتويج لجهد تراكمي وعمل متواصل في المجال الإنساني والاجتماعي لغرفة المدينة المنورة وتقدير مستحق لمساهمات الغرفة ودعمها للعمل الخيري وللاقتصاد الوطني بشكل عام ، مشيرا إلى أن المسئولية الاجتماعية هي إحدى الآليات الفعالة لتوصيل خدمات الغرفة للمجتمع ، كما أنها الوسيلة الجيدة لدفع مجتمع المال والأعمال لتقديم العمل الخيري بأسلوب حضاري يلبي حاجة المكان والزمان.

يذكر أن جائزة التميز الذهبي التي ترعاها المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية هي جائزة يتم اختيار الفائز بها وفق المعاير أهمها أن تكون مبادئ المسئولية الاجتماعية جزءا من رؤية المؤسسة وهدفا واضحا من أهدافها وأن تكون مشاركة المؤسسة في ميدان المسئولية الاجتماعية وفي دعم الاقتصاد الوطني متميزا وكذلك ايجابية تفاعل المؤسسة مع عملائها ودعم مطالبهم وشكواهم فضلا عن التطبيق الاحترافي لمعايير الحوكمة ومبادئ الشفافية والإفصاح ، حيث قدمت غرفة المدينة المنورة خلال المشاركة استعراضا مرئيا لتجربتها في مجال المسئولية الاجتماعية عن دورها في الترويج لقيم المسئولية الاجتماعية واستقطاب رجال الأعمال للانخراط في دعم البرامج المتنوعة التي تخدم المجال الإنساني والاجتماعي مع التأكيد على أهمية المدينة المنورة كمنبع للنور ومأرز الإيمان ومنطلق لكل عمل خيري ، بالإضافة إلى الدور الأساسي للغرفة عبر إدارة المسئولية الاجتماعية وسعيها لتأصيل هذا الدور لساكني طيبة الطيبة لأعمال الخير ودفعه باتجاه المؤسسة والتحديث لتقديم خدمات جديدة تنسجم مع روح العصر ورؤية المملكة 2030 م والتحول الوطني 2020م .